انهيار 3 منازل بمنطقة درب العشش فى طنطا

شهدت منطقة درب العشش التابعة لدائرة قسم أول طنطا، قبل قليل، انهيارا مفاجئا لـ 3 منازل قديمة بالمنطقة.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ومسئولي حي أول طنطا، إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني بمحيط المنازل المنهارة، وجار عمل التحريات اللازمة وتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية؛ لإعداد تقرير بالواقعة ورفعها لمحافظ الغربية.وشدد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، على عادل داود رئيس الحى بضرورة كتابة تقرير مفصل عن تلك الواقعة ومن المتسبب والمسئول عنها لمحاسبته، مشددا على إزالة أثار الأنقاض فى أقرب وقت ومعرفة هل يوجد لتلك المنازل قرارات إزالة من عدمه.