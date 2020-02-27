الرئيس الجزائري يجري مباحثات مع الملك سلمان بالرياض

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس بالرياض مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم أنه تم خلال هذه المحادثات التي جرت بالديوان الملكي بالعاصمة السعودية، بحث سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والتنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.وحظى الرئيس تبون باستقبال رسمي من خادم الحرمين الشريفين، وأجريت له مراسم استقبال رسمية بالديوان الملكي، كما أقام العاهل السعودي مأدبة غداء على شرف الرئيس الجزائري.وكان تبون بدأ أمس زيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية، حيث أجرى خلال اليوم الأول منها محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.وتأتي زيارة الرئيس الجزائري إلى المملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود.وعلى صعيد متصل، أعرب الرئيس الجزائري عن شكره للكلمات الطيبة التي تضمنتها الرسالة التي وجهتها اليه الجالية الجزائرية المقيمة بالسعودية.وقال تبون - في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) - "تلقيت بسرور رسالة من جاليتنا في المملكة العربية السعودية. أنا شاكر للكلمات الطيبة تجاهي وتجاه وطنهم.