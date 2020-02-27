تجديد حبس المتهم بتزوير مستندات رسمية فى السلام

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس صاحب مكتب كمبيوتر ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة تزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة.وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة السلام، بتزوير صاحب مكتب كمبيوتر المحررات، والمستندات الرسمية.وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات، وتم ضبطه داخل المكتب المشار إليه، وعثر على "جهاز كمبيوتر بمشتملاته، 3 فلاشات تحوى كمية من المحررات الرسمية منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، 2 توكيل خاص منسوب صدورهما لجهات حكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، عدد من التوكيلات والشهادات والتقارير الطبية وصور"بطاقات تحقيق شخصية، رخصة قيادة، قيد ميلاد" وعدد من المستندات والأوراق المختلفة "جميعها مزورة"، مبلغ مالى، الأدوات التى تستخدم فى عملية التزوير.وبمواجهته، اعترف باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.