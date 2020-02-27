"أبحاث في المعهد البيولوجي وتحذير من السفر للخارج" ... هكذا تواجه إسرائيل كورونا

أعلنت "إسرائيل" اليوم الخميس تسجيل ثالث إصابة بفيروس كورونا المستجدّ لدى إسرائيلي عاد قبل أيام من ايطاليا، وقال مدير عام وزارة الصحة، موشيه بار سيمان، خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب "تم تشخيص حالة رجل مريض بفيروس الكورونا المستجد، وصل من شمال إيطاليا إلى إسرائيل قبل أربعة أيام".

وأضاف "قام بالاتصال بإسعاف نجمة داود الحمراء لفحصه وتقوم وزارة الصحة الآن بالاتصال بالأشخاص الذين التقوه للبقاء في المنزل. ومطلوب من كل شخص عاد من إيطاليا في الأسبوعين الماضيين البقاء معزولاً.

وسجلت إسرائيل إصابتين بالفيروس كانا على متن سفينة الرحلات السياحية "دايموند برنسيس" التي فرضت عليها السلطات اليابانية حجراً صحياً، قبل إعادتهما إلى البلاد.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أجرى مباحثات ترأسها تناولت استعداد الاقتصاد الإسرائيلي للتداعيات المترتبة عن فيروس كورونا، وكشف نتنياهو عن الاستعدادت الإسرائيلية لمواجهة الفيروس الخطير، مشيراً إلى أن رئيس هيئة الأمن القومي يتولى المسؤولية عن الاستعداد والجهوزية بين الوزارات المختلفة، بينما تكلف وزارة المالية بالاستعداد فيما يخص القضايا الاقتصادية والمالية.

أما الحكومة الإٍسرائيلية فقد نصحت رعاياها بتجنّب السفر إلى الخارج كما ألمح نائب مدير وزارة الصحة يتامار غروتو أن إسرائيل بإمكانها إغلاق الحدود.

من ناحية أخرى، يجري المعهد البيولوجي في النقب اختبارات على مدار الساعة لاكتشاف لقاح لعلاج فيروس كورونا، وأفادت التقارير فرة إسرائيلية في أبحاث لقاح كورونا أن معهد أبحاث "ميغيل" “Miguel” في الجليل طور لقاحًا لفيروس كورونا IBV في الطيور.

يقول الباحثون أن طريقة الإصابة بالفيروسين متشابهة للغاية، وبالتالي قد يؤدي هذا اللقاح إلى تحقيق تقدم كبير في تطوير لقاح ضد "كورونا" في غضون عدة أسابيع.

