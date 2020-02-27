رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

أول رد من الفنان عبدالله بوشهري حول إصابته بـ«كورونا»

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:26 م
الفنان الكويتي عبدالله
الفنان الكويتي عبدالله بوشهري،
سناء إسماعيل
طباعة
علق الفنان الكويتي عبدالله بوشهري، على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول إصابته بفيروس كورونا ونقله للحجر الصحي، بعد عودته من إيران خلال الأيام الماضية.

وقال بوشهري، في سلسلة تغريدات عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "أخيرا.. الله يحفظ الجميع ويبعد عنا وعنكم كل شر ويشافي كل مريض ويرده لأهله بالسلامة، أما اللي يسأل عني من باب محبة أقوله مشكور وما قصرت أنا حاليًا في الفندق وصلت. ووزارة الصحة مشكورة ما قصرت مع الكل الله يعطيهم ألف عافية ويقويهم وياريت نوقف إشاعات ويصير فيه تقدير للوضع اللي كلنا فيه".

وأضاف: "إلى البعض بدال لا تنشغلون بإشاعات تسبب هلع في البلد وتشمتون بالمرض ياليت تدعون للمصابين بالفيروس الله يشافيهم ويعافينا جميعًا".

وكان الفنان عبدالله بوشهري، متواجد بغيران منذ عدة أيام وقبل إعلان تفشي الفيروس فيها، انتشرت العديد من الأخبار حول إصابته به ونقله للحجر الصحي فور عودته للكويت.
أول رد من الفنان عبدالله بوشهري حول إصابته بـ«كورونا»
أول رد من الفنان عبدالله بوشهري حول إصابته بـ«كورونا»

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر للطيران تلغي حجوزات حاملي تأشيرات العمرة

خاص.. إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين السبت

رضا عبدالعال لـ«مرتضى منصور»: «هتتريق هتريق وأقول فضايح» (فيديو)

«ألغاز جنازة مبارك».. لماذا تأخر الرئيس وغاب وزير الدفاع والمشير طنطاوي؟

الصور

image description

أم تتهم أطباء مستشفى عين شمس بالتسبب في وفاة نجلها (فيديو)

image description

صور جنازة مبارك من مسجد المشير طنطاوي

image description

«هندسة المنيا» تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي (صور)

image description

أهالى الوراق يروون تفاصيل مقتل زوجة مارست الرذيلة مع حماها

image description

نجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول»

الأكثر قراءة

الباز يتحدى عبدالله رشدى: أجب على هذا السؤال

محمد رمضان يرد على عمرو مصطفى بعد مقارنة جمهوره مع الهضبة

مصر للطيران تلغي حجوزات حاملي تأشيرات العمرة

رضا عبدالعال لـ«مرتضى منصور»: «هتتريق هتريق وأقول فضايح» (فيديو)

إنفوجراف

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

image description

كيف يهدر حزب «إردوغان» قوت الشعب التركي؟ (إنفوجراف)

image description

إجراءات تنفيذ حكم الإعدام؟ (إنفوجراف)

image description

أماكن وحدات الصحفيين من الإسكان الاجتماعي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

ارتفاع مصابي «كورونا» لـ21 حالة في ألمانيا

الصحة

الدكتور كريم صبري يوضح لـ "الدستور": مميزات عملية تحويل مسار الأثنى عشر والساسي

الدكتورة دعاء سهيل لـ"الدستور" تؤكد: الإرادة والعزيمة والقوة أساس إنقاص الوزن

الدكتور أحمد عادل لـ «الدستور»: هناك اسباب لضعف الرغبة الجنسية لدى الرجال

دراسة تنصح السيدات بتناول الجوز

منوعات

«كورونا» توقف رحلات كرواتيا لإيطاليا

المنبوذون.. زيادة كراهية اليهود وإسرائيل في أوروبا

دراسة: الكلاب علاج لسرطان الدماغ المميت

4 حيل لإخفاء عيوب الجسم والظهور بإطلالة أنيقة

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الاتحاد الأوروبى.. ماذا سيفعل أمام سواحل ليبيا؟
جلال حمام
باب النجار فعلًا «مخلّع»
صفوت البياضي
الاحتياجات الأساسية لحياة كريمة حرة
مؤمن المحمدي
نسخة القرآن الرسمية
المزيد

الثقافة

علا عادل تبدأ مهام عملها بجولة بالقومي للترجمة

الأحد.. مؤتمر لإعلان تفاصيل الدورة الخامسة لملتقى الخط العربي

السبت.. وثائق وأسرار تأميم قناة السويس بنقابة الصحفيين

«فن التواصل والحوار».. ورشة تدريبية بجزويت الإسكندرية