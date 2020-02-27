أول رد من الفنان عبدالله بوشهري حول إصابته بـ«كورونا»

علق الفنان الكويتي عبدالله بوشهري، على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول إصابته بفيروس كورونا ونقله للحجر الصحي، بعد عودته من إيران خلال الأيام الماضية.وقال بوشهري، في سلسلة تغريدات عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "أخيرا.. الله يحفظ الجميع ويبعد عنا وعنكم كل شر ويشافي كل مريض ويرده لأهله بالسلامة، أما اللي يسأل عني من باب محبة أقوله مشكور وما قصرت أنا حاليًا في الفندق وصلت. ووزارة الصحة مشكورة ما قصرت مع الكل الله يعطيهم ألف عافية ويقويهم وياريت نوقف إشاعات ويصير فيه تقدير للوضع اللي كلنا فيه".وأضاف: "إلى البعض بدال لا تنشغلون بإشاعات تسبب هلع في البلد وتشمتون بالمرض ياليت تدعون للمصابين بالفيروس الله يشافيهم ويعافينا جميعًا".وكان الفنان عبدالله بوشهري، متواجد بغيران منذ عدة أيام وقبل إعلان تفشي الفيروس فيها، انتشرت العديد من الأخبار حول إصابته به ونقله للحجر الصحي فور عودته للكويت.