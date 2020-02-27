الجزائر تلغى رحلاتها نحو السعودية بسبب «كورونا»

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الخميس، إلغاء رحلاتها نحو المملكة العربية السعودية بسبب وباء فيروس كورونا.ويأتي هذا الإجراء الوقائي إثر توصيات وجهتها السلطات السعودية التي قررت تعليق بشكل مؤقت الدخول إلى المملكة لأداء مناسك العمرة بهدف الوقاية ومنع وصول فيروس كورونا إلى المملكة وانتشاره.وقال الناطق باسم الشركة أمين أندلسي - في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية - إن استئناف رحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو البقاع المقدسة يبقى متوقفا على قرار السعوديين في إعادة فتح أراضيهم للمعتمرين.وأضاف أن الخطوط الجوية الجزائرية ستعد مخطط لإعادة المعتمرين الجزائريين إلى الوطن حفاظا على صحتهم.يذكر أن طائرتين توجهتها إلى السعودية اليوم من ولايتي وهران (شمال غرب) وقسنطينة (شمال شرق) لإجلاء الجزائريين الموجودين بالسعودية.