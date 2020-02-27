استمرار حبس عصابة سرقة الدراجات البخارية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات البخارية بأسلوب توصيل الأسلاك 15 يوما على ذمة التحقيقات.وكانت بداية الواقعة عندما تمكن الرائد أحمد صبرى معاون المباحث من ضبط كل من "ه. ص. أ" 43 سنة عاطل، مسجل خطر مخدرات، و"ك. ش. ع"، عقب قيامهم بسرقة دراجة بخارية ملك "خ. م. أ" بأسلوب "توصيل الأسلاك".وبتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين القضايا المجهولة، أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات البخارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، واعترفوا بارتكاب 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" كل من "ح. ح. ح" 39 سنة عجلاتى و"ي. م. ا" 45 سنة عامل، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك محضر ملحق للمحاضر الأصلية.