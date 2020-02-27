روسيا تعلق بعض الرحلات الجوية مع إيران بسبب كورونا

ذكرت وزارة النقل الروسية أن موسكو ستعلق بعض الرحلات الجوية من إيران وإليها اعتبارا من الجمعة باستثناء رحلات الشركة الوطنية الروسية إيروفلوت وطيران ماهان الإيرانية.والإجراء جزء من خطوات أوسع تتخذها روسيا للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.وأعلنت روسيا في وقت سابق من الأسبوع أنها ستعلق بعض الرحلات من كوريا الجنوبية وإليها وستوقف إصدار تأشيرات للإيرانيين سواء للسفر إليها أو رحلات الترانزيت اعتبارا من 28 فبراير.