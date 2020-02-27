أبوشقة: البرلمان الحالى أصدر قوانين لم يجرؤ عليها مجلس آخر

أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن مجلس النواب الحالي أصدر قوانين لم يجرؤ أي مجلس آخر على إصدارها منذ بدء الحياة البرلمانية عام 1866.وأوضح أبو شقة، في تصريحات صحفية له اليوم، أن من بينها قانون بناء وترميم الكنائس، فمنذ بدء الحياة البرلمانية عام 1866 لم يجرؤ أحد على إصدار هذا القانون، وقوانين العمال والرياضة والشباب والهجرة لحماية المواطن من الهجرة غير الشرعية، وقانون الخدمة المدنية الذي أوجدنا فيه ضمانات لذوي الإعاقة وإلزام الدولة على تعيين ٥ في المئة، ويجري الإعداد لقانون الانتخابات.وأضاف أبوشقة أن التعديلات الدستورية الأخيرة منحت المرأة حق دستوري بتمثيل برلماني بنسبة لا تقل عن ٢٥ في المئة، وأصدرنا القوانين الخاصة بالاستثمار، ورعينا كل التيسيرات في قوانين الاستثمار في العالم؛ لأن قوانين الاستثمار تقوم على أمرين الأول ضمانات الاستثمار، والثاني هو الحوافز، والعالم كله يشهد أضخم شبكة طرق تحدث في مصر والهدف منها إزالة العقبات أمام المستثمر.وتابع أبوشقة أن هناك تعديلات في القوانين الخاصة ففي قانون العقوبات هناك جرائم وعدوان على المال العام، وهناك استحقاق دستوري وهو التزام الدولة بمكافحة الإرهاب، والتزمنا بأمرين الحماية الواجبة للدولة في إطار ضمانات تتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة، وقانون حق التظاهر السلمي، وفي هذا القانون جاءت الضمانة الدستورية للمادة ٧٣ بحق التظاهر السلمي، فإذا رأت السلطة التنفيذية تغيير المكان أو الزمان لحماية المتظاهر تركت الحالة للقضاء ليصدر كلمته فيه، وفي كل القوانين التي صدرت من المجلس راعينا الشرعية الدستورية والإجرائية، وتحقيق المحاكمات العادلة، التي يتمتع فيها المتهم ودفاعه بكل الضمانات.