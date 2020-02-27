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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

القس رفعت فكرى يهنئ بطريرك الكاثوليك برسامة مطران لأبوقرقاص

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:21 م
القس رفعت فكري
القس رفعت فكري
مونيكا جرجس
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هنأ القس رفعت فكري سعيد الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط؛ صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، برسامة الأنبا بشارة مطرانا لأبوقرقاص.

واضاف فكري في بيان له: "يسرني أن أتقدم لغبطتكم وللكنيسة الكاثوليكية برسامة الأنبا بشارة، متمنيًا لنيافته وللكنيسة كل تقدم ونجاح".

وترأس الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، وآباء "السينودس" الكنيسة الكاثوليكية، وعدد من المطارنة والكهنة والرهبان والراهبات وشعب الإيبارشية، حفل تجليس الأنبا بشارة مطرانًا لإيبارشية أبوقرقاص.

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