علا عادل تبدأ مهام عملها بجولة بالقومي للترجمة

أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم؛ صباح اليوم قرارا بندب الأستاذة الدكتورة علا عادل للعمل مديرا للمركز القومي للترجمة.وقامت الدكتورة علا عادل مدير المركز القومي للترجمة؛ بجولة للتعرف على إدارات المركز المختلفة، وفي أول تصريح بعد تولي إدارة المركز القومي للترجمة قالت: "سعيدة بتولي مسئولية المركز وأكن لهذا الصرح العظيم كل المحبة والتقدير لكوني مترجمة في المقام الأول، كما أن المركز له دور شديد الأهمية، في نشر الثقافة للقارئ المصري والعربي. وأتمنى أن تتضاعف إنجازات المركز في الفترة القادمة ولهذا يحتاج المركز إلى جهود كل العاملين ليقدم الرسالة المنوط به تقديمها.وأضافت: "أثق بأن المركز يمتلك من المقومات ما لا يمتلكه مكانا آخر؛ وأطمح في تحقيق واستكمال الكثير من المشاريع الفترة القادمة".يذكر أن علا عادل هي أستاذ بقسم اللغة الألمانية بكلية الألسن جامعة عين شمس، ووكيل كلية الألسن لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وهي مترجمة تحريرية وشفهية وفورية بعدد كبير من المؤسسات المصرية والألمانية، ومنسق برنامج دعم الترجمة بالمركز الثقافي الألماني، ومنسق برنامج دعم ترجمة أدب الطفل بمعهد جوته ومؤسسة روبرت بوش الألمانية.كما شاركت في التنظيم والترجمة التحريرية والشفهية لسلسلة دورات تدريبية للناشرين المصريين بالاشتراك مع معهد جوته ومعرض فرانكفورت للكتاب وأكاديمية الكتاب الألمانية، كما أشرفت على دورات إعداد المترجمين بالمنتدى الثقافي النمساوي، كما أدارت مجموعة كبيرة من ورش الترجمة من العربية إلى الألمانية وبالعكس.كما يشار إلى أن لعادل عدد كبير من الترجمات،"تاريخ الفن الألماني"، "بحثا عن وطن"، "ترجمة أدب الطفل: الموضوعات والمعايير..تجربة ألمانية"، "فن من سويسرا"، "مجتمع المخاطر العالمي"، "المجتمع المدني والعدالة"، "التعلم بالفن"، "الرجل والمرأة: أيهما الجنس الضعيف.. الفروق الفسيولوجية والنفسية والتربوية"، "نشوء الحب وارتقاؤه"، "سلطة الصورة الذهنية"، "مشاعر تصنع تاريخًا"، "آخر الأيام الدافئة" و"المختطفات" الصادر عن العربي للنشر والتوزيع.. وهو الكتاب الفائز بجائزة افضل مترجم في اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.كما ترجمت إلى الألمانية رواية "عين القط" لحسن عبد الموجود ورواية "تصريح بالغياب" لمنتصر القفاش.