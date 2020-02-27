شفاء حالتين جديدتين لمصابين «كورونا» في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، عن شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا الخطير، بحسب ما نقلته فضائية "سكاي نيوز".قال مسئول بالحكومة الإماراتية، أمس الأربعاء، إن الإمارات وهي مركز دولي رئيسي لحركة الطيران "مستعدة جيدا وجاهزة لمواجهة أسوأ الاحتمالات"، مع انتشار فيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط.وأضاف المسئول، وهو من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الإمارات لديها منشآت كافية لوضع المرضى في الحجر الصحي، وأن الجهات المعنية تلقت توجيهات "بمتابعة كل الوافدين إلى البلاد متابعة كاملة".وأضاف أنه من السابق لأوانه حظر التجمعات العامة في الدولة التي تعد مركزا للأعمال والتجارة والسياحة، ومن المقرر أن تستضيف دبي معرض إكسبو 2020 في أكتوبر لمدة ستة أشهر.وقال المسئول الإماراتي: "نحن مرتاحون تماما لأننا اتخذنا جميع الخطوات اللازمة لمنع انتشار الفيروس على جميع المستويات، دون دفع البلاد إلى حالة من الذعر غير المبرر".