فيلم جنسى بين رجل وفتاة روبوت يثير جدلًا بمهرجان برلين

أثار فيلم خيال علمي يصور العلاقة الجنسية بين رجل بالغ وروبوت على هيئة فتاة تبلغ 10 أعوام غضبًا كبيرًا، لاحتوائه على عدد من المقاطع غير اللائقة تجاه الأطفال.وتم إعداد الفيلم كجزء من مهرجان برلينال 2020، وهو مهرجان الفيلم السنوي الذي أقيم في برلين بألمانيا.وتلعب لينا واتسون في الفيلم دور الروبوت الشبيه بالطفل، وفقًا لصحيفة اندبندنت البريطانية.ولفتت الصحيفة إلى أن الفيلم يحتوي على بعض مشاهد الإيذاء الجنسي، ويجسد دومينيك وارتا شخصية الرجل الذي يكون على علاقة بالروبوت، كما يحتوي الفيلم أيضًا على مشاهد عارية متعددة، والتي تم إنشاؤها باستخدام CGI، إحدى تقنيات الرسومات.في حين أن بعض النقاد أعجبوا بمزايا الفيلم الفنية، بالإضافة إلى قيام هوليوود ريبورتر باختياره كجوهرة خفية.