السبت.. وثائق وأسرار تأميم قناة السويس بنقابة الصحفيين

يناقش الدكتور على الحفناوي مذكرات والده مصطفى الحفناوى بطل معركة تأميم قناة السويس، وذلك فى السادسة من مساء السبت 29 نوفمبر بقاعة محمد حسنين بنقابة الصحفيين.وتتضمن مذكرات الحفناوى وثائق وأسرار تأميم القناة، والمعارك القانونية والسياسية التى صاحبت قرار الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس عام 1956.يقول الدكتور الحفناوي: "في هذا الكتاب، سيرى بعض القراء قصة مثيرة لا تقل عن أعظم الروايات البوليسية، في حين سيرى البعض الآخر قمة كفاح العالم الثالث للتخلص من استعمار القرن التاسع عشر والانتقال إلى عصر الاستقلال. إنه كفاح قام به رجل مستندا إلى القانون الدولى وقواعده بعيدا عن الغوغائية السياسية".وصدر الكتاب في 187 صفحة من القطع المتوسط عن دار ميريت للنشر بالقاهرة، بغلاف للفنان محمد ناجي الشناوي، وتكشف المذكرات الكثير من الأسرار عن خلفيات تأميم قناة السويس، وكواليس الأحداث التي دارت في عهد الرئيس عبد الناصر عام 1956م.