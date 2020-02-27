البابا يترأس رسامة 11 راهبة بدير أبي سيفين بمصر القديمة

أقيمت، اليوم، بدير "الشهيد فيلوباتير مرقوريوس أبي سيفين" للراهبات في منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، طقوس الرهبنة لإحدى عشرة من طالبات الرهبنة بالدير.وصلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، طقس الرهبنة بحضور ومشاركة عدد من أحبار الكنيسة ورئيسات أديرة الراهبات.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم الإثنين الماضي، أيام الصوم الكبير، الذى يسبق عيد القيامة المجيد، ويمتد لـ 55 يومًا، ينتهي ليلة السبت المعروف بـ"سبت النور" أو ليلة العيد في 18 أبريل 2020.