تفاصيل انتحار شاب من الدور التاسع في فيصل

أقدم شخص عمره 27 عاما على الانتحار، بإلقاء نفسه من الدور التاسع بمسكن صديقه الكائن بشارع فيصل بدائرة قسم شرطة الأهرام، وفشلت محاولات أصدقائه لإنقاذه عقب تعلقه بسور الشرفة حيث قام بعض المارة بتصوير الواقعة.وكانت منطقة فيصل بدائرة قسم الأهرام في الجيزة قد شهدت واقعة انتحار من جانب أحد الشباب بعد أن ألقى بنفسه من الدور التاسع تبين انتحاره بسبب الخلافات الأسرية، حيث قام بعض المارة بتصوير الواقعة.