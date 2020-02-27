أبوشقة: اختيار جميع هيئات «الوفد» بالانتخاب الحر المباشر

كشف المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، عن مظاهر ديمقراطية الوفد الذي يختار جميع هيئاته بالانتخاب الحر المباشر، بما فيها رئيس الحزب.وقال أبوشقة في تصريحات صحفية، إن رئيس الحزب يأتي بالانتخاب، ورأينا ما يؤكد هذه الديمقراطية في ٢٠١٠، عندما فاز الدكتور السيد البدوي بمنصب رئيس الحزب أمام الدكتور محمود أباظة، رئيس الحزب في ذلك الوقت، والهيئة العليا تأتي بانتخاب ٥٠ عضوا، وهي بمثابة برلمان الحزب والرأس المفكر لأن مبادئ الحزب عدم الانفراد بالقرار.وأضاف أبوشقة أن الهيئة العليا ينبثق منها المكتب التنفيذي الذي له اختصاصاته في لائحة الحزب التي تعتبر بمثابة دستور الحزب، كما يمتلك الحزب هيئة برلمانية تضم ٤٣ نائبًا أتوا بانتخابات نزيهة، ولديهم التزام حزبي وأداء ملتزم يشهد له الجميع، ويتبنوا جميع مشكلات المصريين؛ لأن ذلك مبدأ الوفد في أنه ضمير الأمة لذلك نجد شعارات المصريين "الوفد ضمير الأمة".ولفت أبو شقة إلى وجود لجان نوعية في الحزب على غرار اللجان النوعية في مجلس النواب، مثل لجنة الدستورية ولجنة التعليم ولجنة الصحة وغيرها، ويزيد عنهم لجنتان هما: المواطنة وذوو الإعاقة، موضحا أن المواطنة تعبر عن مبادئ الحزب الرئيسية، وهي الهلال الذي يحتضن الصليب؛ لأننا ضد التفرقة أيًا كان نوعها بسبب الجنس أو اللون أو الدين.وأضاف أبوشقة أن الحزب لديه في كل محافظات مصر لجان على مستوى المحافظة وعلى مستوى المركز والمدينة والقرية، فلدينا ٢٠٤ مقرات على مستوى الجمهورية، وهذا يدل على عراقة هذا الحزب، وفي كل لجنة عامة هناك لجنة خاصة بالمرأة وأخرى خاصة بالشباب، كما لدينا اتحاد المرأة الوفدية، واتحاد الشباب الوفدي، واتحاد العمال الوفدي، واتحاد الفلاحين الوفدي، ونقيب الفلاحين عضو في البرلمان وفي الاتحاد الوفدي، ومنذ ثلاثة أيام سابقة كان لدينا احتفالية ضخمة لتكريم العمال الوفديين.وتابع أبوشقة أن الحزب يضم معهد الدراسات الاستراتيجية وله عميد أستاذ قانون دستوري، ويدرّس فيه مدرسون على أعلى مستوى سياسي لتدريب الوفديين على العمل البرلماني، والدستور، والعلوم السياسية، والمحليات، وهناك متخصصون في حروب الجيل الرابع.وحضر اللقاء كل من: النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والكاتب الصحفي عبدالعزيز النحاس، نائب رئيس الحزب، واللواء سفير نور، والدكتورة أمل رمزي، مساعدا رئيس الحزب، والكاتب الصحفي وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير الوفد، وإبراهيم الشريف، عضو العيئة العليا.ونظم اللقاء اللجنة النوعية للعلاقات الخارجية في حزب الوفد، برئاسة حسن بدراوي، وحضور رضا سلامة، مقرر اللجنة، وعلي عبدالودود، عضو اللجنة والمسئول الإعلامي، وهيثم الفقي، عضو اللجنة.