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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أبو شقة يقرر تشكيل لجنة لتوثيق تراث «الوفد»

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:01 م
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة،
إسلام نصير
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أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتشكيل لجنة لتوثيق تاريخ الوفد وجمعه وتسجيله عبر قناة وثائقية رسمية عبر موقع يوتيوب، وتكون اللجنة تحت الإشراف الكامل لرئيس الوفد.

تضم اللجنة كلا من: النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الوفد، والدكتور هاني سري الدين نائب رئيس الوفد ورئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، ووجدي زين الدين رئيس تحرير الوفد، والمهندس حسين منصور عضو الهيئة العليا، وطارق تهامي عضو الهيئة العليا ومدير تحرير الوفد، والدكتورة أميرة أبوشقة المشرف على مبادرات الوفد، وشريف عارف رئيس لجنة الإعلام، ومحمود علي مدير تحرير الوفد، ومصطفى عبيد مدير تحرير الوفد، والإعلاميتين حياة عبدون ورانيا هاشم، ورامي السكري صاحب إحدي شركات المرئيات، كما تم اختيار ياسر شورى مدير تحرير الوفد، منسقًا عامًا للجنة.

وأكد المستشار بهاء الدين أبوشقة أن الوفد حزب عريق يمتلك تراث عظيم وقد حان الوقت لجمعه وتوثيقه بشكل علمي وفي مكان واحد يعبر عن الوفد الرسمي.

وأشار رئيس الوفد إلى المواقف العظيمة لقيادات الوفد السابقة والتي تحتاج إلى إظهارها للناس.

وأضاف أبو شقة أنه يسعى من خلال هذه اللجنة إلى الحفاظ على مواقف الوفد وتوثيقها، وجعل الحزب هو المرجع الوحيد لكل مايتعلق بتاريخه ومسيرته، مشيرًا إلى أنه يؤمن بأن المستقبل الذي يتطلع إليه الوفد له تاريخ عظيم يجب الحفاظ عليه والتمسك به.

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