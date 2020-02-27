«فن التواصل والحوار».. ورشة تدريبية بجزويت الإسكندرية

ينظم مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، ورشة تدريبية تحت عنوان «فن التواصل والحوار»، تستمر لمدة يومين، الخميس والجمعة 5 و6 مارس المقبل.وتجيب الورشة على عدد من الأسئلة وهي: كيف تحدث عملية التواصل، ما هي معوقات التواصل، وكيف نقوم بالتواصل مع الآخرين بشكل بناء، ما هي تحديات التواصل أثناء النزاعات، ما هو التواصل اللاعنفي، كيف نعبر عن مشاعرنا واحتياجاتنا مع الانتباه لمشاعر واحتياجات الآخرين، فضلا عن وجود مساحات للتأمل الفردي والنقاش الجماعي، وينفذ الورشة مبادرة «ميسرين السلام» بالتعاون مع مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية.«ميسرين السلام» مبادرة بدأت في 2014 لتضم فريق من الميسرين والمتطوعين المهتمين بموضوعات بناء السلام، نهدف إلى نشر ثقافة السلام عن طريق تيسير ورش العمل وتنظيم الفعاليات وتيسير مساحات مختلفة من أجل بناء السلام.وبنهاية التدريب يحصل المشاركون على شهادة مقدمة من مركز التكوين الإنساني جزويت الإسكندرية عن مشاركتهم بالورشة.