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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«وفد الجيزة» يعد قائمة بأسماء المرشحين لمجلسى النواب والشيوخ

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:58 م
وفد الجيزة
وفد الجيزة
إسلام نصير
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عقدت هيئة مكتب اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الجيزة، اجتماعا تنظيميًا مهمًا لبحث تنفيذ تكليفات المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الوفد، والتي أعلنها يوم السبت الماضي، بضرورة استكمال تشكيلات لجان الأقسام والمراكز في كافة لجان الوفد بالمحافظات، وإعداد قوائم بأسماء المرشحين المحتملين في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.

عُقد الاجتماع برئاسة الكاتب الصحفي طارق تهامي عضو الهيئة العليا، ورئيس اللجنة، وبحضور النائب سعد بدير، سكرتير عام اللجنة العامة، وعضو مجلس النواب، وأمل رمزي مساعد رئيس الحزب.

تم خلال الاجتماع على وضع جدول زمني، لتنفيذ تكليفات المستشار بهاء أبوشقة رئيس الوفد، وتحقيق المستهدف من التكليفات بنسبة 100% خلال المهلة الزمنية المحددة حتى نهاية شهر مارس 2020.

وقال الكاتب الصحفي طارق تهامي رئيس اللجنة العامة، إن هيئة مكتب اللجنة سوف تقوم بتجهيز تقرير كامل يتضمن الوضع الخاص بكافة لجان أقسام ومراكز الجيزة تنظيميًا، بالإضافة إلى تسكين المرشحين في كافة دوائر المحافظة.

وأشاد تهامي بالاجتماع التنظيمي الذي عقده المستشار بهاء أبوشقة مع رؤساء وسكرتيري عموم الوفد في المحافظات، لأنه أدى إلى توجيه كافة اللجان إلى ضرورة التحرك السريع وتقييم الموقف الخاص بالانتخابات، حتى تتمكن قيادة الحزب من التحرك في إطار الخريطة الحزبية الفعلية، وتحقيق النسبة التي يسعى الوفد لتحقيقها من خلال خوض الانتخابات بعدد كبير من المرشحين الأقوياء.

وأضاف تهامي: نعد رئيس الحزب بأننا سنكون جاهزين تمامًا لخوض الانتخابات بكافة استحقاقاتها حتى يحقق الوفد عدد مقاعد تليق بالحزب ومكانته وتاريخه العريق.

وأشار النائب سعد بدير سكرتير عام اللجنة إلى أن وفد الجيزة سيكون جاهزًا للانتخابات رغم أن القوانين الخاصة بالنظام الانتخابي لم تصدر بعد، لافتا إلى تجهيز مكتب خدمات للمواطنين خاص بمحافظة الجيزة، يتم خلاله تلقى طلبات المواطنين عبر لجان الوفد في الأقسام والمراكز، وعرضها على المسئولين، والسعي لحلها.

حضر الاجتماع يحيى أبوشنب، وطارق يوسف ومحمد عبدالنبي جبريل، وعمرو عبدالرسول نواب رئيس اللجنة، ورضا سلامة، وراضى شامخ، وسعيد عزوز، ومحمد محروس، وعماد إبراهيم السكرتارية المساعدة، وجمال الطحاوي أمين الصندوق، وصالح السيد المأذون أمين الصندوق المساعد.
«وفد الجيزة» يعد قائمة بأسماء المرشحين لمجلسى النواب والشيوخ
«وفد الجيزة» يعد قائمة بأسماء المرشحين لمجلسى النواب والشيوخ
«وفد الجيزة» يعد قائمة بأسماء المرشحين لمجلسى النواب والشيوخ
«وفد الجيزة» يعد قائمة بأسماء المرشحين لمجلسى النواب والشيوخ
«وفد الجيزة» يعد قائمة بأسماء المرشحين لمجلسى النواب والشيوخ
«وفد الجيزة» يعد قائمة بأسماء المرشحين لمجلسى النواب والشيوخ

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