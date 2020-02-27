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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة أوراق قاتلة والدها بالقليوبية إلى المفتى

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:57 م
محكمة
محكمة
صلاح حسنى
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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رضا عيد والمستشار تامر حجازي، بإجماع الآراء على إحالة أوراق قاتلة والدها بعزبة العرب ببهتيم بشبرا الخيمة لفضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في العقوبة المقررة بشأنها وحددت المحكمة جلسة 25 مارس المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمة.

وتعود أحداث القضية بتلقي الأجهزة الأمنية إخطارا من العميد اسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بشأن وفاة مجدى. م. ا 55 عاما تاجر أراضي، ووجود آثار إحمرار دائرى حول الرقبة.

وبسؤال كلا من زوجته م. ع 46 عاما ربة منزل ونجلته ن. م. م 21 عاما ربة منزل، قررا أنهما حال قيامهما بإيقاظه من النوم فوجئا بعدم تجاوبه وقاما بنقله للمستشفى وتبين لهما وفاته ولم يعللا سببا لوجود آثار حول الرقبة.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجلة المتوفى نظرا لوجود خلافات عائلية بينهما، حيث أقرت بارتكاب الواقعة بسبب إجبارها على الزواج من شخص يكبرها بحوالي 15 عاما مما أحدث العديد من الخلافات وجعلها تترك منزل الزوجية وتهرب لعدة أيام في محافظة مرسى مطروح منذ فترة.

وعقب عودتها لمنزل والدها قام بمنعها من استخدام الهاتف المحمول والخروج من المنزل، مما ولد لديها حالة كراهية تجاهه ودفعها للتخلص منه.

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