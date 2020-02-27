«كم اشتقت لكِ».. غادة نافع تحيي ذكرى الأربعين لرحيل ماجدة الصباحي

أحيت الفنانة غادة نافع، ذكرى الأربعين لوفاة والدتها الفنانة ماجدة الصباحي، في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك".وقالت غادة نافع في تدوينتها: "في ذكرى الأربعين على رحيلك أمي كم اشتاق لكِ وكم اشتقت لكِ حبيبتي أمي قد رحلت وبالقلب وجع لا يعلمه إلا الله فباسمك الرحيم يا الله أن ترحم أمي الغالية بقدر ما أشتاق إليها واحتاج لها، وأن ترحمني برحمتك يا أرحم الراحمين".وأضافت: "أمي الغالية لن أتوقف عن الدعاء لكِ ولن أنساكِ أبدًا".يذكر أن الفنانة ماجدة، رحلت عن عالمنا يوم 16 يناير عن عمر يناهز الـ 89 عامًا.