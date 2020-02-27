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محمد العسيري
الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 153 حالة تعد على أملاك الدولة بأسوان

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:50 م
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أسوان_إسراء توفيق
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، أكبر حملة ضمن الموجة الـ15 والتي استمرت 4 أيام على التوالى بنطاق بمدينة ومركز أسوان، لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، حيث أنه تم إزالة 153 حالة تعدى بإجمالى مساحة ١١٧ ألف و٧٦٥ م2.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة هذه الحملات لاسترداد حق الدولة في أراضيها.

وأكد العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان، على أنه تم إزالة ٦٣ قرار إداري، وأيضًا٩٠ حالة إزالة فورية في المهد حيث شملت الحملة المكبرة على مستوى مدينة أسوان كل من حى الصداقة الجديد خلف الإسكان الإجتماعى وأمام المول الثانى، بجانب خلف الإسكان المتميز بحى العقاد، بالإضافة إلى عزبة الفرن والصداقة القديمة وطريق العلاقي، لافتًا إلى أن الحملة قامت بالتوازى بإزالة تعديات في قرية أبو الريش بحري، وكذا نجوع ومناطق المناشير والحجاب وخور أبو سبيره، علاوة على قرية الهلال الأحمر بالأعقاب.

وأضاف أيمن رضا بأن هذه الحملة شاركت فيها قوات من مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء مصطفى محمد مساعد مدير الأمن، فضلًا عن العاملين بالوحدة المحلية ورؤساء الأحياء والقرى بأشرف من نواب رئيس المدينة سيد مدني ومحمود سعد.

ومن جانبه كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن بعدم التسامح مع أى تعدى يتم أو تم إقامته بشكل غير قانونى تحقيقًا لسيادة القانون وحفاظًا على هيبة الدولة وحق الأجيال القادمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد حق الدولة فى أراضيها، مشددًا على ضرورة تكاتف جهود كافة الأجهزة لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لأي أشكال للتعديات لتحقيق الجدية المطلوبة فى التصدى المباشر والحازم للمخالفين حفاظًا على أراضى أملاك الدولة.
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