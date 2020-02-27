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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة الإسكندرية تستضيف مؤسس أول سوق إلكترونية مصرية لتنمية مهارات الطلاب

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:09 م
الشاب محمد وحيد
الشاب محمد وحيد
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تستضيف جامعة الإسكندرية، الأربعاء المقبل، رائد الأعمال الشاب محمد وحيد، مؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية مصرية تحت شعار "صنع فى مصر"، فى حوار مفتوح مع الطلاب وأصحاب الأفكار الرائدة والفاعلين ضمن الأنشطة الإنتاجية والفنية بالجامعة، يشمل موضوعات ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة، وآفاق التنمية والعمل المستقل.

تُعقد الندوة فى الحادية عشرة صباحًا بأكبر مدرجات كلية التجارة، الذى يتسع لنحو 2000 طالب، بمشاركة مئات الطلاب من كل الكليات والفرق الدراسية، وبحضور الأستاذ الدكتور علاء رمضان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور السيد الصيفى عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية.

وقال رائد الأعمال محمد وحيد، إن الندوة تأتى فى إطار مشروعه الممتد لدعم جهود ريادة الأعمال والاتجاه إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة وسوق العمل المستقل، التى بدأها قبل سنوات من خلال نشاطه الاستثماري والتنموي بالإسكندرية والقاهرة، ويستكملها الآن من خلال حزمة من الأفكار والمشروعات الجديدة التى أطلقها ويُحضر لها، بغرض دعم الشباب ومساندة الأفكار الرائدة، والإسهام فى خلق منافذ وفرص بديلة وأكثر جدوى للخريجين والملتحقين الجُدد بسوق العمل.

وأضاف مؤسس أول سوق إلكترونية للمنتجات المصرية، أن الدعوة التى تلقاها من الجامعة للمشاركة فى تلك الندوة جاءت على خلفية انتمائه لمحافظة الإسكندرية، وأنشطته الاجتماعية والاقتصادية الرائدة، بغرض تقديم نموذج عملي للشباب الباحثين عن فرص مستقبلية، وتطوير خبراتهم ومعارفهم بشأن سوق العمل وما يشتمل عليه من إمكانات مُبتكرة لتحفيز الطاقات وخلق فرص قوية للعمل والربح والإسهام فى تنمية الاقتصاد والمجتمع، متابعا: "يتضمن برنامج الندوة حوارًا مفتوحا مع الشباب بشأن ريادة الأعمال والمشروعات المحدودة، وفرص التجارة الرقمية والعمل المستقل، وطبيعة المنافسة العالمية فى إطار التطورات التكنولوجيا والفرص المستحدثة، إضافة إلى استعراض تجربة منصة جودة للتجارة الإلكترونية، وخططه المستقبلية لاقتحام عالم الاقتصاد الرقمى عبر أفكار رائدة للتجارة والخدمات ومنصات العمل المستقل، فضلًا عن تحفيز الشباب واكتشاف أفكارهم العصرية ودفعهم فى اتجاه امتلاك آليات فعالة لخلق الفرص واستثمارها، وذلك بمشاركة نحو 2000 طالب من كل الكليات العملية والنظرية، بينهم مئات ممن لديهم أعمال أو أفكار رائدة أو مشاركات بارزة فى أنشطة الجامعة ومشروعاتها الإنتاجية، فضلًا عن وكيل الجامعة وعميد كلية التجارة وعدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس".

جدير بالذكر، أن محمد وحيد، رائد أعمال شاب، أطلق عددًا من المشروعات الرائدة على مدى خمس عشرة سنة، وحقق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة والعقارات والخدمات، ومؤخرًا أسس مشروعه الجديد مُمثلا فى شركة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، التى أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى من خلال منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، التى فتحت باب تسجيل العارضين بالإعلان عن حزمة من المزايا التسويقية والخدمية، وشبكة واسعة من الشركاء والموزعين ومقدمى خدمات النقل وأنظمة السداد النقدى والإلكترونى، فضلًا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بينما قال "وحيد": إن كتاليست تُخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مزيد من العلامات الرائدة فى مجالات خدمات النقل الذكية ومنصات التشغيل المستقل، كما تسعى لإبرام اتفاقات وتحالفات مع شركاء صناعيين من مصر وعدة دول إقليمية، بغرض تعزيز فرص الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وصولًا إلى إنشاء سوق إقليمية مُتكاملة تكون بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة، بغية تطوير القدرات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز الإيرادات وفرص نمو الاقتصادات الناشئة بالمنطقتين العربية والأفريقية.

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