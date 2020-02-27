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محمد العسيري
الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حكومة المغرب تنفي وجود أي إصابة بكورونا

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:58 م
رئيس الحكومة المغربية
رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني
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حذر رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، من نشر معلومات "غير صحيحة وغير سليمة ومزيفة" بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه "إلى حدود الساعة، لم تسجل أي حالة إصابة بالفيروس بالمملكة، كما أوضحت ذلك البلاغات المتتالية لوزارة الصحة".

وقال رئيس الوزراء المغربي، في افتتاح الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: "إن الأخبار غير الصحيحة (بخصوص انتشار فيروس كورونا المستجد بالمملكة) تثير الذعر وتضر بالمواطنين وبمصالحهم وباستمرارية مرافق عملهم، وكذا بالمرفق العام"، معتبرا أن الترويج لها "غير معقول نهائيا".

وشدد على ضرورة التأكد من المعلومات باللجوء للجهات المختصة، وقال: "لدينا منظومة وطنية للرصد والمراقبة، ووزارة الصحة تظل المخاطب الوحيد المخول له التصريح بالمعلومات الخاصة بهذا الفيروس المستجد، الذي يعيش العالم على وقع انتشاره"، باعتبارها تتوفر على اللجان والخلايا المختصة بالمتابعة واتخاذ الترتيبات اللازمة".

وأكد أنه منذ اكتشاف الفيروس في الصين، وبتوجيهات من الملك محمد السادس، تم اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية، وفق المعايير الدولية وبتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومع خبرائها، في المطارات وفي المداخل البرية والبحرية للاحتياط، حتى لا يتسرب هذا المرض لبلادنا.

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