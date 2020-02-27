تسجيل إصابة جديدة بـ«كورونا» في كندا

أعلن مسئولون في كندا، اليوم الخميس، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 13 حالة.وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الحالة الجديدة لرجل في الستينيات من عمره، وذلك وفقا لما ذكرته وزارة الصحة في مقاطعة "أونتاريو".يشار إلى أن فيروس "كورونا" المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.