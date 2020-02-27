رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ياسر قورة: توقيع عقوبات ضد تركيا قريبًا

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:55 م
ياسر قورة
ياسر قورة
إسلام نصير
طباعة
قال ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد، إن ما يفعله الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى منطقة شرق البحر المتوسط يمثل انتهاكات ضخمة ضد القانون الدولى، متوقعًا أن تتخذ قريبًا دول الاتحاد الأوروبى إجراءات عقابية ضد تركيا، خاصة أن هذه الدول ترفض التنقيب عن الغاز فى الشرق المتوسط وترى أنه عمل عدوانى فى حق قبرص.

وأضاف مساعد رئيس حزب الوفد، أن دول الاتحاد الأوروبى من المقرر أن تفرض عقوبات ضد تركيا حال لم تتوقف أنقرة عن ممارساتها غير القانونية فى منطقة شرق المتوسط، وتنتهى من تلك العمليات العدوانية، خاصة فى ظل شكاوى قبرص من تعدى تركيا على حدودها المائية، مؤكدا أن الرئيس التركى يجر بلاده لعواقب وكوارث لا داعى لها، وهناك العديد من الممارسات الداخلية القمعية التى تتم الآن، سواء حرية الرأى، والتعذيب، فرض مزيد من الضرائب.

وأشار قورة، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت فصل العديد من العاملين فى مختلف المؤسسات الحكومية التركية، بالإضافة إلى أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا، وهناك أزمة اقتصادية تمر بها أنقرة، فعلى سبيل المثال تقرر رفع رسوم الدخول إلى المتاحف والأماكن الأثرية، كما تم رفع أسعار البنزين على خلفية زيادة سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية، وهذا كله يؤكد أن الرئيس التركى لديه مطامع خارجية لتغطية العجز الداخلى والأزمة الاقتصادية الداخلية.

موضوعات متعلقة

الحكومة تطلب موظفين للعمل فى 5 محافظات

زكريا عزمي يكشف موقف مبارك من فيلم «السفارة في العمارة» (فيديو)

زكريا عزمى يكشف موقف «مبارك» من التوريث (فيديو)

أول تعليق من «الزمالك» بعد قرار اتحاد الكرة بشأن الانسحاب من القمة

الصور

image description

أم تتهم أطباء مستشفى عين شمس بالتسبب في وفاة نجلها (فيديو)

image description

صور جنازة مبارك من مسجد المشير طنطاوي

image description

«هندسة المنيا» تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي (صور)

image description

أهالى الوراق يروون تفاصيل مقتل زوجة مارست الرذيلة مع حماها

image description

نجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول»

الأكثر قراءة

محمد رمضان يرد على عمرو مصطفى بعد مقارنة جمهوره مع الهضبة

مختار جمعة يصدر قرارًا وزاريًا مهمًا بشأن هيئة الأوقاف

رضا عبدالعال لـ«مرتضى منصور»: «هتتريق هتريق وأقول فضايح» (فيديو)

حقيقة التعدى على شقة وسيارة لاعب كرة قدم

إنفوجراف

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

image description

كيف يهدر حزب «إردوغان» قوت الشعب التركي؟ (إنفوجراف)

image description

إجراءات تنفيذ حكم الإعدام؟ (إنفوجراف)

image description

أماكن وحدات الصحفيين من الإسكان الاجتماعي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

ارتفاع مصابي «كورونا» لـ21 حالة في ألمانيا

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل لـ"الدستور" تؤكد: الإرادة والعزيمة والقوة أساس إنقاص الوزن

الدكتور أحمد عادل لـ «الدستور»: هناك اسباب لضعف الرغبة الجنسية لدى الرجال

دراسة تنصح السيدات بتناول الجوز

فقدان شريك الحياة يؤثر على كفاءة المخ

منوعات

«كورونا» توقف رحلات كرواتيا لإيطاليا

المنبوذون.. زيادة كراهية اليهود وإسرائيل في أوروبا

دراسة: الكلاب علاج لسرطان الدماغ المميت

4 حيل لإخفاء عيوب الجسم والظهور بإطلالة أنيقة

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الاتحاد الأوروبى.. ماذا سيفعل أمام سواحل ليبيا؟
جلال حمام
باب النجار فعلًا «مخلّع»
صفوت البياضي
الاحتياجات الأساسية لحياة كريمة حرة
مؤمن المحمدي
نسخة القرآن الرسمية
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين»: نحسم مشاركتنا بمعرض بغداد خلال 48 ساعة

«حكاوي المماليك» ندوة بمتحف قصر المنيل.. 8 مارس

عكاشة للسفير الأمريكي: لم أكن أعرف أن آثار مصر معروضة للبيع

زيارة أخيرة لأم كلثوم.. من لا ذاكرة له فليصنع واحدة