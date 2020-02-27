الصحة العالمية: انتشار كورونا فى الدول «أخبار سيئة»

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس من أن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19-) يمكن أن يذهب فى أى اتجاه اعتمادا على طريقة رد الفعل والتعامل معه.ووصفت المنظمة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم، انتشار الفيروس فى إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية بأنه "أخبار سيئة".وارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في العالم، الخميس، إلى 2804 أشخاص، غالبيتهم في الصين، التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في ديسمبر الماضي.وأظهرت أحدث البيانات أن عدد الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، تجاوز 82 ألف شخص، في حين تعافى من الفيروس أكثر من 33 ألفا آخرين حتى الآن.