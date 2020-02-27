اليابان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بـ«كورونا» إلى 907 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد من ركاب السفينة السياحية "دايموند برنسيس"، التي خضعت للحجر الصحي في ميناء "يوكوهاما" لأكثر من أسبوعين، إلى 705 حالات، بالإضافة إلى 186 حالة أخرى بالبلاد.وذكرت شبكة "سي إن إن" أنه تم تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بالفيروس اليوم، ليصل العدد الإجمالي في اليابان إلى 907 حالات.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.