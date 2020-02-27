وفاة دبلوماسى إيرانى بارز بفيروس كورونا

توفي الدبلوماسي المتقاعد ورجل الدين الإيراني سيد هادي خسروشاهي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، اليوم الخميس أن خسروشاهي الذي عمل رئيسا لمكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة لمدة 4 سنوات خلال الفترة بين 2001 و2004، عمل أيضا سفيرا لبلاده في الفاتيكان ومستشار وزير الخارجية الإيراني، توفي جراء إصابته بالفيروس.وارتفع عدد ضحايا الفيروس في إيران إلى 26 حالة وفاة وإصابة 245 آخرين من بينهم نائب بالبرلمان ومساعد وزير الصحة في البلاد ومساعدة رئيس الجمهورية.وأكد محمد مهدي جويا رئيس مركز الأمراض المعدية مساعد وزير الصحة الإيراني، أن البلاد تتبع بروتوكولا علاجيا لمعالجة فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه حتى اللحظة لم تتمكن طهران من وقف تفشي الفيروس.