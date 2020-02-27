«المونيتور» تكشف سبب رفض واشنطن دعم أردوغان عسكريًا فى سوريا

أكد موقع "المونيتور" الأمريكي، أن رفض البنتاجون إرسال أي جنود لدعم تركيا في إدلب، سيضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مأزق.وتابع أن تركيا طلبت من الولايات المتحدة نشر صواريخ باتريوت للدفاع من أجل صد وابل الصواريخ السورية والروسية على طول الحدود، ولكن يبدو أن الولايات المتحدة قد رفضت الأمر.وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع نشر منظومة الصواريخ على الحدود التركية السورية، حيث دفعت المملكة العربية السعودية 500 مليون دولار مقابل نشر منظومة الصواريخ لحماية منشآتها من الهجوم الإيراني.وأشار إلى أنه عادة كان يجب على تركيا إخطار وزارة الدفاع باهتمامها بشراء أو اقتراض النظام من خلال خطاب، ولكن حتى الطلب الرسمي قد يواجه تحديات.ولا يزال مسئولو وزارة الدفاع يبحثون إمكانية نشر صواريخ باتريوت في العراق بعد أن أدى هجوم صاروخي باليستي إيراني في يناير إلى إصابة 112 جنديًا أمريكيًا بإصابات خفيفة في الدماغ.