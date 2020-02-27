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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

سفير كازاخستان ينقل رسالة من الرئيس إلى شيخ الأزهر

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:50 م
الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب
أميرة العناني
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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم بمشيخة الأزهر، أرمان إساغالييف، سفير كازاخستان بالقاهرة.

وقال فضيلة الإمام الأكبر، إن الأزهر يعتز بعلاقته مع دول آسيا الوسطى، ويقدر حرص هذه الدول على الاستفادة من منهج الأزهر، وإيفاد أبناءهم للدراسة بالأزهر إيمانًا بأهمية رسالة مؤسستنا في نشر التآخي بين الناس ومناهضة أي خطاب متطرف أو عنصري، مؤكدًا أن الأزهر لا يدخر جهدًا في سبيل نشر سماحة الإسلام ورعاية طلاب العلم وتأهيلهم لحماية أمن واستقرار المجتمعات.

من جانبه نقل السفير الكازاخي تحيات الرئيس قاسم-جومارت توكاييف، الرئيس الحالي لدولة كازاخستان، والرئيس نور سلطان نزارباييف، الرئيس الكازاخي السابق، للإمام الأكبر على دوره البارز في نشر السلام العالمي، مشيدًا بدور الأزهر في نشر وسطية الإسلام وتوجيه الشكر لفضيلة الإمام لتدريب الكوادر الإسلامية من كازاخستان من خلال احتضانهم بجامعة الأزهر وأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، وتأهيلهم وتحصينهم بالمنهج الأزهري المعتدل.

وأوضح السفير أرمان إساغالييف أن كازاخستان تستعد لتدشين «موسوعة أعمال الإمام الفارابي» التراثية، العام المقبل خلال مؤتمر دولي، والتجهيز لعمل فيديو لتوثيق رحلته العلمية بأربع دول (سوريا- العراق- كازاخستان- مصر) على اعتبار أن هذه الأماكن هي التي قضى فيها معظم حياته، وكانت شاهدة على مسيرته العلمية.

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