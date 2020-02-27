واشنطن تدرج 15 فردًا وكيانًا لهم صلة بـ«حزب الله» على قائمة الإرهاب

قررت الإدارة الأمريكية إدراج 15 فردا وكيانا، مقرهم لبنان ولهم صلة بشبكة الدعم المالي لجماعة حزب الله، على القائمة الخاصة بالإرهابيين العالميين وفقا للقوانين الأمريكية.وقال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، في تصريح له، إن هذا الإجراء يظهر مجددا أن جماعة حزب الله تستخدم شبكتها الواسعة لتعزيز مصالحها الشريرة ومصالح إيران، أكبر المستفيدين من تلك الأنشطة، على حساب الشعب اللبناني.وأشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت كلا من شركات أطلس القابضة وعشرة أفرع لكونها مملوكة أو تتحكم بها مؤسسة الشهداء، وهي جزء لا يتجزأ من شبكة الدعم العالمي للجماعة المدرجة بقائمة الإرهاب.كما تم إدراج المدير التنفيذي البارز في أطلس القابضة قاسم محمد علي بزي واثنين من المدراء أو مسئولي مؤسسة الشهداء، وهما جواد نورالدين وشيخ يوسف عاصي إضافة إلى شركة تابعة.ونوه بومبيو إلى أن إدراج هذه الكيانات والأفراد على قائمة الإرهاب يأتي في إطار مواصلة الجهود الأمريكية لتعطيل شبكات الدعم المالي لجماعة حزب الله، وفضح ألاعيبها في المجالات السياسية والاقتصادية اللبنانية من أجل تعزيز نفوذها.