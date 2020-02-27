وفد إفريقية البرلمان يتفقد شركة قناة السويس للاستزراع السمكى

تفقدت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأربعاء، شركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حيث شهدا استخراج الأسماك المختلفة من الأحواض السمكية وسط هتافات "تحيا مصر" من الصيادين.من جانبه، قال اللواء العربي أحمد السروي، عضو مجلس إدارة شركة الاستزراع السمكي، إنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتغطية السوق المحلية بالأسماك الشعبية، مثل "البلطي" و"البوري" بأسعار ملائمة للمواطنين يتم حاليًا الضخ فى السوق المحلية عبر المنافذ المختلفة المنتشرة على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة، وذلك جنبًا إلى جانب التصدير.وأضاف العربى أن الشركة كانت تنتج في البداية الأسماك البحرية، لا سيما أنها ترعة المياه التي تعذي الأحواض تعتمد على مياه قناة السويس (مالحة)، لكن مع توجيهات الرئيس بإنتاج الأسماك الشعبية، مثل البلطى تم التحكم فى درجة الملوحة بأحواض إنتاج هذه الأسماك، متابعًا: كل الأسماك المنتجة ذات جودة فائقة وتباع بسعر التكلفة، حيث توزع لمشروعات الشباب التي لا يزيد صافي ربحها على 10 ٪؜.وتابع العربي، أن كيلو البلطي يباع بـ 20 جنيهًا و35 جنيهًا للبوري، لافتًا إلى أنه يتم استخدام علف هو الأجود من نوعه ينتج في شركة مصرية بخبرة نمساوية، ولا يتم الاحتفاظ بكميات كبيرة من العلف في موقع الأحواض السمكية، بل الشركة حرصا على تقديمه طازج للأسماك.وكشف العربي عن تصدر سمك الدنيس نسبة الأعلى مبيعًا، الشهر الماضي في السوق المحلية يليه الجمبري.ويضم الوفد البرلماني برئاسة النائب طارق رضوان، كلا من النواب ماجد أبو الخير، وكيل اللجنة، وجمال محفوظ ،أمين سر اللجنة، وحسن أحمد حسن ومني منير وفوزي مصيبع وهشام مجدى، والدكتورة إيناس عبد الحليم، ووائل المشنب.وشارك في الزيارة من جانب هيئة قناة السويس، المهندس إبراهيم عبد الجواد رئيس مجلس إدارة الشركة، والعميد محسن قدرة مدير المزرعة، الدكتور أحمد جاد المستشار الفني للشركة، واللواء صبحي البوغي، مدير إدارة الأمن بالشركة.