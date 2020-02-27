رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان يطلق أعمال التنقيب عن النفط فى المياه الإقليمية للبلاد

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:41 م
الرئيس اللبناني ميشال
الرئيس اللبناني ميشال عون
أ ش أ
طباعة
أطلق الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية اللبنانية البحرية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يمثل يومًا تاريخيًا وبداية تحقيق حلم لبناني.

من جانبه، أعرب رئيس الحكومة حسان دياب- الذي حضر وقائع بدء أعمال التنقيب التي يقوم بها تحالف يضم 3 شركات عالمية متخصصة في أعمال الحفر عن النفط والغاز- عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تجاوز لبنان الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليًا.

وكان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، قد وصلا سطح باخرة الحفر التي ستتولى أعمال التنقيب، واستمعا إلى شرح مفصل عن كيفية عمل الباخرة وعملية التنقيب التي ستُجرى على بعد نحو 25 كم من الشاطئ اللبناني.

وكان لبنان قد أبرم تعاقدًا مع تحالف ثلاثي لشركات "توتال" الفرنسية وإيني الإيطالية و"نوفاتك" الروسية، للحفر والتنقيب عن النفط والغاز داخل المياه الإقليمية اللبنانية، ووصلت أمس الأول الثلاثاء باخرة الحفر الرئيسية إيذانًا ببدء عمليات الحفر الاستكشافي.

يذكر أن المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان تضم 10 بلوكات نفطية، ويوجد نزاع مع إسرائيل على الحدود البحرية تدخل في نطاقه مجموعة من هذه التجمعات النفطية التي ترجح العديد من الدراسات الفنية أنها غنية بالنفط والغاز الطبيعي.

موضوعات متعلقة

«ألغاز جنازة مبارك».. لماذا تأخر الرئيس وغاب وزير الدفاع والمشير طنطاوي؟

محمد رمضان يرد على عمرو مصطفى بعد مقارنة جمهوره مع الهضبة

بلومبرج: «كورونا» يهدد استقرار أمريكا اقتصاديًا و«ترامب» سياسيًا

محاولة إنقاذ.. كيف نواجه ما حدث فى «القمة الأزمة»؟

الصور

image description

أم تتهم أطباء مستشفى عين شمس بالتسبب في وفاة نجلها (فيديو)

image description

صور جنازة مبارك من مسجد المشير طنطاوي

image description

«هندسة المنيا» تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي (صور)

image description

أهالى الوراق يروون تفاصيل مقتل زوجة مارست الرذيلة مع حماها

image description

نجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول»

الأكثر قراءة

محمد رمضان يرد على عمرو مصطفى بعد مقارنة جمهوره مع الهضبة

مختار جمعة يصدر قرارًا وزاريًا مهمًا بشأن هيئة الأوقاف

رضا عبدالعال لـ«مرتضى منصور»: «هتتريق هتريق وأقول فضايح» (فيديو)

حقيقة التعدى على شقة وسيارة لاعب كرة قدم

إنفوجراف

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

image description

كيف يهدر حزب «إردوغان» قوت الشعب التركي؟ (إنفوجراف)

image description

إجراءات تنفيذ حكم الإعدام؟ (إنفوجراف)

image description

أماكن وحدات الصحفيين من الإسكان الاجتماعي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

ارتفاع مصابي «كورونا» لـ21 حالة في ألمانيا

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل لـ"الدستور" تؤكد: الإرادة والعزيمة والقوة أساس إنقاص الوزن

الدكتور أحمد عادل لـ «الدستور»: هناك اسباب لضعف الرغبة الجنسية لدى الرجال

دراسة تنصح السيدات بتناول الجوز

فقدان شريك الحياة يؤثر على كفاءة المخ

منوعات

«كورونا» توقف رحلات كرواتيا لإيطاليا

المنبوذون.. زيادة كراهية اليهود وإسرائيل في أوروبا

دراسة: الكلاب علاج لسرطان الدماغ المميت

4 حيل لإخفاء عيوب الجسم والظهور بإطلالة أنيقة

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الاتحاد الأوروبى.. ماذا سيفعل أمام سواحل ليبيا؟
جلال حمام
باب النجار فعلًا «مخلّع»
صفوت البياضي
الاحتياجات الأساسية لحياة كريمة حرة
مؤمن المحمدي
نسخة القرآن الرسمية
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين»: نحسم مشاركتنا بمعرض بغداد خلال 48 ساعة

«حكاوي المماليك» ندوة بمتحف قصر المنيل.. 8 مارس

عكاشة للسفير الأمريكي: لم أكن أعرف أن آثار مصر معروضة للبيع

زيارة أخيرة لأم كلثوم.. من لا ذاكرة له فليصنع واحدة