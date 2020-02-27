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محمد العسيري
الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تشكيل لجنة لتوثيق تراث حزب الوفد

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:37 م
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة
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أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتشكيل لجنة لتوثيق تاريخ الوفد وجمعه وتسجيله عبر قناة وثائقية رسمية على يوتيوب، تحت إشرافه.

تضم اللجنة: النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الوفد، الدكتور هاني سري الدين نائب رئيس الحزب، وجدي زين الدين رئيس تحرير الوفد، المهندس حسين منصور عضو الهيئة العليا، طارق تهامي عضو الهيئة العليا، الدكتورة أميرة أبوشقة المشرف على مبادرات الوفد، شريف عارف رئيس لجنة الإعلام، محمود علي مدير تحرير الوفد، مصطفي عبيد مدير تحرير، والإعلاميتان حياة عبدون ورانيا هاشم، ورامي السكري صاحب إحدي شركات المرئيات، كما تم اختيار ياسر شورى مدير تحرير الجريدة، منسقًا عامًا.

وأكد بهاء الدين أبوشقة أن الوفد حزب عريق يمتلك تراثًا عظيمًا، وقد حان الوقت لجمعه وتوثيقه بشكل علمي وفي مكان واحد.
وأشار رئيس الوفد إلى المواقف العظيمة لقيادات الوفد السابقة والتي تحتاج إلى إظهارها للناس.

وأضاف أبوشقة أنه يسعي من خلال هذه اللجنة إلى الحفاظ على مواقف الوفد وتوثيقها، وجعل الحزب هو المرجع الوحيد لكل ما يتعلق بتاريخه ومسيرته، مشيرًا إلى أنه يؤمن بأن المستقبل الذي يتطلع إليه الوفد له تاريخ عظيم يجب الحفاظ عليه والتمسك به.

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