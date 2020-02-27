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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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القبلة
تكنولوجيا
صلاح يشارك في مشروع خاص مع الأمم المتحدة (صور)
الخميس 27/فبراير/2020 - 04:34 م
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يشارك نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، في مشروع خاص بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين "UNHCR".
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