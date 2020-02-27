سلطنة عُمان تسجل إصابة جديدة بكورونا.. والسبب إيران

أعلنت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الخميس، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب ما نقلته فضائية "الحدث".وأكدت وزارة الصحة في سلطنة عمان أن الإصابة الجديدة بفيروس كورونا مرتبطة بالسفر إلى إيران.وعلقت سلطنة عُمان، الثلاثاء الماضي، استيراد البضائع الإيرانية عبر ميناء خصب بسبب تفشي فيروس كورونا، حسب ما نقلته فضائية "العربية عاجل".وأعلنت عُمان، الإثنين الماضي، عن تسجيل أول حالتين مصابتين بفيروس كورونا لمواطنين قادمين من إيران، وفقا لبيان صدر عن وزارة الصحة العُمانية.وقالت الوزارة، في بيانها، إن عُمان سجلت، الإثنين الماضي، أول حالتين مصابتين بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن حالتهما مستقرة وأنهما في الحجر الصحي.وطالبت الوزارة المواطنين العُمانيين بتجنب السفر إلى الدول التي تفشى بها كورونا إلا للضرورة القصوى، وفقا لما ذكرته الصحة العُمانية.وفي وقت لاحق، أعلنت مسقط عن تعليق جميع الرحلات الجوية بين السلطنة وإيران، وفقا لما نقله التليفزيون الرسمي العُماني.وأعلن مسئولون إيرانيون، الثلاثاء الماضي، عن تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في إيران جرّاء المرض إلى 15، حسب وسائل إعلام رسمية.