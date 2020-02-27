موقع أمريكي: مصر أفضل وجهة في العالم للسياحة

أكد موقع "تشارت آتاك" الأمريكي، أنه من الصعب العثور على كلمات لوصف مصر، هذا البلد الذي يتمتع بتاريخ طويل ومذهل ممتد منذ آلاف السنوات.وتابع أن كثيرًا من الناس على استعداد للبحث في موضوع مصر القديمة، لحسن الحظ، هناك العديد من المعلومات التي يمكنك العثور عليها، ومع ذلك، فإن قراءة هذه الحقائق التاريخية لا تضاهي رؤية كل تلك الأماكن بشكل خاص، لن تفهم قصة تلك الحقبة إذا لم تسافر إلى مصر.وأضاف أنه لا يوجد شخص يزور مصر ولا يكون راضٍ عنها، سواء من ناحية الضيافة أو المعالم السياحية التي لا تضاهى.وأشار إلى أن مصر آمنة تمامًا ولا يوجد سبب للقلق، فلا يوجد شيء غير معتاد بها، وعند الزيارة ستجد الشرطة في كل مكان وهو أمر يبعث الطمأنينة.وأَضاف أن أفضل وقت للذهاب لمصر في فصل الشتاء، أما في الصيف فستكون الزيارة شاطئية، أي أن أفضل أوقات للزيارة في الشتاء والخريف والربيع، وتكون بعض الوجهات الجذابة مثل أهرامات الجيزة والأقصر وأسوان هادئة إلى حد ما.