الأعلى للإعلام يطالب بالالتزام بالأكواد وعدم إثارة الفتنة

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، متابعته عن كثب كل ما ينشر أو يبث من مواد خاصة بالرياضة بوسائل الإعلام المختلفة سواء، إلكترونية، أو مطبوعة، أو مسموعة، أو مرئية.ويهيب المجلس، فى بيان له، بالالتزام بالمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس، وعدم إثارة الخلاف، أو الفتنة الرياضية بين الجمهور، مؤكدًا أنه من خلال لجان الرصد به تتم متابعة كل هذه المواد، وسيتخذ المجلس إجراءات رادعة تجاه المخالف من هذه الوسائل.