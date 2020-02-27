آخرهم نوال الزغبى.. فنانون وقعوا فى حب «المهرجانات»

ظهرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، وهي ترقص على مهرجان "بنت الجيران" خلال حضورها في برنامج "منا وجر"، الذي يقدمه بيار رباط، على شاشة "mtv lebanon"، مساء أمس، ونشرت على حساب "انستجرام"، لحظات رقصها على نغمات الأغنية الأكثر شعبية في مصر وهى ترتدى فستانا أسود قصيرا.وتستعرض "الدستور" أشهر الفنانين الذين وقعوا في حب المهرجانات.وجه الفنان رامي صبري رسالة إلى الفنان هاني شاكر نقيب الموسقيين يطالبه فيها بعقد اجتماع مع مطربي المهرجانات، لمناقشة أزمتهم، وجاء في نص رسالته التي كتبها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أستاذ هانى شاكر الفنان الكبير القدوة ونقيبنا الغالى.. معلش حاول تقعد مع كل شباب المهرجانات دى فى اجتماع كبير وتحطلهم قواعد فى طريقة كلام الأغانى يمشوا عليها وتكون مكتوبة وموقعين عليها والإعلام كله يبقى شاهد عليها".وأوضح: "بس بلاش تمنعهم عشان رزقهم وأهلهم وكمان عشان فى جمهور كبير متابعهم.. وأنا عارف إنك إنسان طيب وفنان كبير وقدوة لينا كلنا طبعا وعايز تحافظ على الفن فى مصر وإحنا كلنا عايزين كده.. بس بلاش تقطعلهم رزقهم.. وربنا يكرمك دايمًا على فعل الخير يا حبيبى".نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة لـ "حسن شاكوش" عبر "انستجرام" قائلة: "أول مرة أتكلم وأقول رأيي المتواضع في أي حاجة بتحصل، الدنيا قايمة على موضوع شاكوش والأغنية والحفلة اللي في الاستاد وعيد الحب".وتابعت الخميسي: "أنا مش مع وقف مغنٍّ خَد تصريح قبل كده من الرقابة وبيقدم لونا شعبيا وله جمهور عريض، بالعكس أنا مع احتضانه والاتفاق معه بأن يختار كلمات الأغنية بعناية طالما أنا عندي يقين إنه ممكن يفيد البلد في تقويم الجمهور.. قصدي يبقى بيقدم فنه بس بكلام متنقِّي وشعبي وسهل برده".وأردفت الفنانة: "مغنٍّ مصري ناجح في بلده وناجح عالميًّا، مش مغني مهرجانات؛ لأن ده لون من ألوان الغناء؛ لكنه مش واجهة الفن المصري الأصيل اللي اترسم له شخصية من سنين السنين، فكرة الاختيار والتوقيت والمكان، هو ده الصح؛ لكن تمنع مغني له جمهور يغني، أنا مش شايفة إن ده حل، الحل هو الاحتضان وإنه يتوجه صح، طالما له جمهور عريض وممكن نستفيد منه".وعلقت الفنانة رشا مهدى على الأزمة في تغريدة عبر تويتر قائلة: "بمناسبة الهجوم على فنانين وأغاني المهرجانات.. أنا مع الفن وحرية الإبداع في المطلق وضد الرقابة والوصاية لأن ده دور الجمهور لوحده، المتهم اللي بتدوروا عليه بتهمة إفساد الذوق العام هو أي حد مهمل في شغله، الفن يمكن يكون هو اللي مهون عالناس غُلبها مش هو اللي غالبها، رفقا بالفن".