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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب تدعو إلى شراكة عملية مع دول جزر المحيط الهادئ

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:30 م
ناصر بوريطة، وزير
ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي
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أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الخميس، تطلع المغرب لشراكة عملية وتضامنية ومتعددة الأشكال مع دول جزر المحيط الهادئ، في إطار تعاون "جنوب- جنوب" فاعل.

وقال بوريطة في كلمة في افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى المغرب- دول جزر المحيط الهادي (العيون 26-28 فبراير الجاري)، تلاها بالنيابة عنه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج محسن الجزولي، إن "هذا الملتقى يؤكد على رؤية المملكة المغربية والأهمية المتفردة التي يوليها الملك محمد السادس للتعاون جنوب-جنوب"، مؤكدا أن "هذا التعاون كان وما يزال ركيزة أساسية للسياسة الخارجية للمملكة وخيارا واضحا في انخراطها الدولي، وثابتا في توجهه نحو تقوية العلاقات مع الدول الصديقة، ومتطلعا إلى إطلاق مبادرات خلاقة لتعزيز التضامن معها".

وأبرز بوريطة أنه "بالتوازي مع اهتمامها في ترسيخ هذا الخيار داخل مناطق انتمائه الجغرافي والثقافي بإفريقيا والعالم العربي، حرصت المملكة المغربية على تنويع وتوطيد العلاقات مع مناطق وتجمعات أخرى من دول الجنوب، ومنها على وجه الخصوص دول المحيط الهادي، والتي يربطها بالمغرب تعاون فعلي وتضامن موصول، على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف".

و أشار إلى أن الدورتين الأولى والثانية لمنتدى المغرب ودول جزر المحيط الهادي، في 2012 و2015، "قد مكنتنا من إرساء أسس الشراكة بيننا"، مؤكدا أن الدورة الثالثة لهذا الملتقى هي "فرصة للوقوف على الانجازات وتجديد العزم على رفع سقف التعاون، ولتعزيز هذا الزخم وتحديث الأولويات وتجديد الإرادة للدفع بمنتدانا هذا كتجربة رائدة وناجحة للتعاون والحوار والتضامن جنوب-جنوب".

وحسب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فإن "تمسكنا بهذا المنتدى وحرصنا الموصول على التداول والتشاور كلما سمحت الفرصة باللقاء – خاصة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، برهن على أن شراكتنا تتميز بروح عملية، هدفها إرساء تعاون ملموس، في قطاعات أولوية كالصحة والبيئة والتدريب والتنمية البشرية والتغير المناخي".

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