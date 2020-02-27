تأجيل معرض بغداد الدولى للكتاب

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمعرض بغداد الدولى للكتاب، عن تأجيل افتتاح المعرض، ليكون يوم الإثنين الموافق 9 مارس المقبل، ويستمر حتى 20 من الشهر ذاته.وأوضحت اللجنة في بيان أصدرته منذ قليل: إلى المهتمين بالمشهد الثقافي العراقي، نظرًا إلى المستجدات التي ظهرت على الساحة العالمية والعربية، وحرصًا منا على سلامة الزائرين والمشاركين والتزامًا منا بتوجيهات وزارة الصحة العراقية الاحترازية المتخذة، قررنا تأجيل افتتاح المعرض إلى يوم الإثنين 9 – 3 – 2020، وينتهي في 29 – 3- 2020، راجين للجميع الصحة والسلامة.وكان قد خاطب سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، صباح اليوم، الدكتور عبدالوهاب الراضي، مدير معرض بغداد الدولي للكتاب، للاطمئنان على الوضع بخصوص انتشار فيروس كورونا ووجود حالات إصابة به، ويأتي ذلك نظرًا لما طرأ من متغيرات وأحداث بخصوص وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في بعض الدول المقام بها معارض الكتاب في الفترة القادمة.وأكد مدير معرض بغداد، أنه تواصل مع الجهات المعنية، وتبين وجود 4 حالات مشتبه فيها، وأكد أن سلامة الناشرين هى الأمر الأهم، وأنه من غير مقبول المخاطرة بسلامة الناشرين مهما كان، موضحًا أن ما يتردد به مبالغات كبيرة، ولكن الاحتراز واجب، وسيتم تحديد الأمر وصورته الكاملة خلال 48 ساعة.ويؤكد اتحاد الناشرين على المشاركين بمعرض بغداد الانتظار حتى يتم البت فى الأمر، مؤكدًا أن صحة وسلامة الناشر فوق كل اعتبار.