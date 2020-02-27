رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة اللبنانية: حجر صحى لاستقبال حالات الاشتباه بـ«كورونا»

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:24 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن الحكومة اتخذت قرارًا بوجوب أن تكون كل المستشفيات في عموم لبنان، في حالة جاهزية لاستقبال أي حالات تستدعي إبقاءها في الحجر الصحي، من الوافدين من دول يتفشى فيها فيروس "كورونا" المستجد.

وقال وزير الصحة اللبناني، في تصريحات على هامش جولة أجراها على عدد من المستشفيات الحكومية في محافظة بعلبك الهرمل (شمالي شرق البلاد)، إن أي حالة يشتبه في أن لديها أعراض فيروس "كورونا" خارج العاصمة بيروت، يتم أخذ العينات منها وإرسالها إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي- المركز الطبي المعتمد للتعامل مع الفيروس- وفور ظهور نتائج التحاليل يتم نقل المصاب إلى بيروت إذا استدعى الأمر.

وأضاف: "لدينا وافدون من بلاد مصابة بفيروس كورونا، وهؤلاء هم مواطنون لبنانيون قادمون من مختلف الدول في العالم التي فيها مركز وباء، وبالتالي الإجراءات يجب أن تكون صارمة ومشددة، وليس من مصلحة أحد أن ينتشر هذا الفيروس، لذا نتمنى على جميع القادمين من مناطق ينتشر فيها الوباء، أن يتخذوا الإجراءات اللازمة لحماية أنفسهم وأسرهم".

وحذر وزير الصحة من خطورة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم الأوضاع، مشددًا على أن التعاون والحذر مطلوبان في هذا التوقيت، وأن الإجراءات التي يتخذها لبنان حاليًا مطلوبة، وأن الوعي والانضباط هما أساس في مواجهة أي محنة وأي أزمة على الصعيد الوطني، وحتى يمكن تحقيق السيطرة التامة على هذا الوباء.

وأشار إلى أن لبنان يلتزم بتعليمات منظمة الصحة العالمية، ويعمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والاحترازية، حرصًا على عدم تفشي الفيروس، لا سيما أنه سريع الانتشار، مضيفًا: "بقدر ما نحمي المسافر ونحمي البيئة المحيطة، نحد من انتشار الفيروس، وهذا هو العلاج الناجح حتى تاريخه لمواجهة هذا الوباء".

وأكد أن الوضع العام في لبنان تحت السيطرة وليس هناك ما يستدعي إغلاق المدارس والمؤسسات التربوية، لافتًا في هذا الصدد إلى أن وزارة التعليم أصدرت إرشادات مفصلة للوقاية من أية عدوى.

من جانبها، أطلقت وزارتا التعليم والإعلام في لبنان حملة توعية ضد فيروس "كورونا"، حيث أكد وزير التعليم طارق المجذوب، أهمية التزام معايير النظام والتعقيم في المدارس، في حين شددت وزيرة الإعلام منال عبدالصمد على ضرورة التوعية بأهمية الوقاية والتزام الحذر واتباع الإرشادات الصحية، ومؤكدة أن الحكومة تعتمد الشفافية الكاملة في إعلان كل التطورات المتعلقة بفيروس "كورونا".

وسبق وأعلن لبنان عن اكتشاف حالتي إصابة بفيروس "كورونا" داخل البلاد قادمتين من إيران، وجرى عزلهما في وحدة عزل طبية مجهزة داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي.

موضوعات متعلقة

بتكليفات السيسي.. مصر تستزرع أكبر «غابات المانجروف» بالبحر الأحمر

بلومبرج: «كورونا» يهدد استقرار أمريكا اقتصاديًا و«ترامب» سياسيًا

زكريا عزمي يكشف موقف مبارك من فيلم «السفارة في العمارة» (فيديو)

مختار جمعة يصدر قرارًا وزاريًا مهمًا بشأن هيئة الأوقاف

الصور

image description

أم تتهم أطباء مستشفى عين شمس بالتسبب في وفاة نجلها (فيديو)

image description

صور جنازة مبارك من مسجد المشير طنطاوي

image description

«هندسة المنيا» تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي (صور)

image description

أهالى الوراق يروون تفاصيل مقتل زوجة مارست الرذيلة مع حماها

image description

نجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول»

الأكثر قراءة

محمد رمضان يرد على عمرو مصطفى بعد مقارنة جمهوره مع الهضبة

مختار جمعة يصدر قرارًا وزاريًا مهمًا بشأن هيئة الأوقاف

رضا عبدالعال لـ«مرتضى منصور»: «هتتريق هتريق وأقول فضايح» (فيديو)

حقيقة التعدى على شقة وسيارة لاعب كرة قدم

إنفوجراف

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

image description

كيف يهدر حزب «إردوغان» قوت الشعب التركي؟ (إنفوجراف)

image description

إجراءات تنفيذ حكم الإعدام؟ (إنفوجراف)

image description

أماكن وحدات الصحفيين من الإسكان الاجتماعي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

ارتفاع مصابي «كورونا» لـ21 حالة في ألمانيا

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل لـ"الدستور" تؤكد: الإرادة والعزيمة والقوة أساس إنقاص الوزن

الدكتور أحمد عادل لـ «الدستور»: هناك اسباب لضعف الرغبة الجنسية لدى الرجال

دراسة تنصح السيدات بتناول الجوز

فقدان شريك الحياة يؤثر على كفاءة المخ

منوعات

«كورونا» توقف رحلات كرواتيا لإيطاليا

المنبوذون.. زيادة كراهية اليهود وإسرائيل في أوروبا

دراسة: الكلاب علاج لسرطان الدماغ المميت

4 حيل لإخفاء عيوب الجسم والظهور بإطلالة أنيقة

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الاتحاد الأوروبى.. ماذا سيفعل أمام سواحل ليبيا؟
جلال حمام
باب النجار فعلًا «مخلّع»
صفوت البياضي
الاحتياجات الأساسية لحياة كريمة حرة
مؤمن المحمدي
نسخة القرآن الرسمية
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين»: نحسم مشاركتنا بمعرض بغداد خلال 48 ساعة

«حكاوي المماليك» ندوة بمتحف قصر المنيل.. 8 مارس

عكاشة للسفير الأمريكي: لم أكن أعرف أن آثار مصر معروضة للبيع

زيارة أخيرة لأم كلثوم.. من لا ذاكرة له فليصنع واحدة