بالتفاصيل.. «كورونا» يجتاح إيران ويصيب مشاهيرها

أعلنت إيران، اليوم الخميس، عن إرتفاع عدد الوفيات اثر الاصابة بفيروس كورونا المميت في البلاد، حيث سجلت إيران خلال الفترة الماضية الكتلة الأكبر للفيروس بخلاف الصين.وكشفت إيران عن أن عدد القتلى من الفيروس الجديد أصبح 26 حالة من 245 حالة، ما يمثل زيادة كبيرة في عدد الحالات المعروفة.وقال المتحدث بإسم وزارة الصحة الايرانية، كيانوش جهانبور، إن العدد الكبير في الحالات الجديدة جاء من مزيد من المعامل التي تختبر الفيروس الآن، مضيفًا أنه من المحتمل ازدياد الأعداد بالأيام المقبلة.ويخشى الخبراء من أن إيران لا تبلغ عن عدد حالات الإصابة بالفيروس الجديد، حيث ظهرت حالات في جميع أنحاء دول الخليج في الأيام الأخيرة مرتبطة بإيران.ومن بين المصابين بفيروس كورونا في إيران العديد من المشاهير والمسؤولين الإيرانيين أنفسهم، ما تسبب في حالة من الذعر من بينهم:- رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان والذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا المنتشر في البلاد، بحسب وكالة فارس للأنباء الإيرانية.وقال ذو النور إنه فرض على نفسه حجرًا صحيًا بعد أن ثبتت إصابته بكورونا، مؤكدًا أن "إيران ستتمكن من التغلب على الفيروس".- النائب الإصلاحي محمود صادقي: وأعلنت وسائل الإعلام الإيرانية أمس الأربعاء عن إصابته بالفيروس.وكتب على "تويتر": "اختبارات كورونا جاءت إيجابية، ليس لدي أمل كبير في الاستمرار بالحياة في هذا العالم".- نائب وزير الصحة إيراج حريرجي: تأكدت إصابته بالفيروس وانتقل للحجر الصحي وقد ظهر على الهواء في مؤتمر صحفي وهو يعاني من المرض.- النائب عن مدينة قم: أعلنت وسائل اعلام إيرانية، عن إصابة نائب ايراني، والممثل عن مدينة قم والتي تعتبر بؤرة الإصابة بالفيروس.وكان أحمد أمير آبادي ممثل قم في البرلمان الايراني، أعلن منذ ايام قليلة ماضية عن وفاة 50 شخصًا ولم تعلن عنها وسائل الإعلام الايرانية الرسمية.- ممثل إيران السابق لدى مصرتوفي الدبلوماسي والسياسي الإيراني ورجل الدين، ورئيس مكتب رعاية المصالح الايرانية بالقاهرة الأسبق، سيد هادي خسروشاهي بعد إصابته بالفيروس في مدينة قم.- عضوة المنتخب الإيراني الهام شيخيتوفيت اليوم الخميس لاعبة كرة قدم الصالات فى إيران، والعضو السابق في المنتخب السنوي الهام شيخى، البالغة من العمر 23 عاما، فى مدينة قم، بعد إصابتها بالمرض.- وفاة موسيقين بارزين: أعلن الشاعر شمس لنكرودي الايراني، عبر صفحته على إنستجرام، عن وفاة الموسيقيين الشقيقين محمد ومجيد جمشيدي بالفيروس.