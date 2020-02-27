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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وعكة صحية تلغي عظة البابا في روما

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:27 م
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
وكالات
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أعلن الفاتيكان، اليوم الخميس، أن البابا فرنسيس الأول، ألغى اليوم، عظة دينية كان من المقرر أن يلقيها في كنيسة في روما بسبب إصابته بوعكة صحية.

وقال المتحدث ماتيو بروني- في بيان- إنه بعد الشعور بوعكة صحية بسيطة، فضل البابا البقاء قرب سانتا مارتا، مقر إقامته الخاص في الفاتيكان.

يأتي الإعلان وسط تزايد المخاوف في إيطاليا من انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد، وخاصة في مناطق شمال البلاد، ولكن ليس العاصمة روما.

وكان البابا أشار إلى الأمر أمس، وأعرب عن دعمه للمصابين بفيروس كورونا، وللفرق الطبية التي تعتني بهم.

يُشار إلى أن إيطاليا سجلت وفاة 14 شخصًا جراء الإصابة بفيروس كورونا فيما بلغ عدد المصابين 528 شخصًا.

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