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محمد العسيري
الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السيطرة على حريق 3 سيارات بالدقهلية

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:27 م
حريق
حريق
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق شب في ثلاث سيارات ملاكى، اليوم بشارع أحمد ماهر بمدينة المنصورة.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بسيارة حال توقفها بشارع وامتداد النيران لسيارتين أخريين.

وانتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وتمت السيطرة على الحريق، وتبين نشوب الحريق بالسيارة ملك يمنى رماح ناصف عبدالهادي، 26 سنة ربة منزل، ونجم عن ذلك احتراق السيارة بالكامل وامتداد النيران لسيارة ملك أماني الحسينى محمد رشاد، 54 سنة صيدلانية، وحدوث تلفيات بأجزاء بها من الداخل والخارج والسيارة ملك سعد سامي محمد محمد، 23 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، وحدوث تلفيات بمقدمتها والباب الأيسر.

وبسؤال مالكة السيارة الأولى عن سبب الحريق عللت سبب الحريق بحدوث ماس كهربائي بالسيارة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك ولا يوجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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