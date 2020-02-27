«تشمل مجدي يعقوب».. 9 رسائل لعبدالعال خلال جلسات الأسبوع

وجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عددًا من الرسائل الهامة خلال جلسات الأسبوع أبرزها:- الفن الهابط يطرده الفن الجيد، والدستور ينص على حرية الإبداع طالما أنها في إطار كل الثوابت الدستورية والأخلاقية.- الدكتور مجدى يعقوب قامة مصرية رفيعة ويحظى باحترام وتقدير العالم.. وسأتواصل مع رئيس الوزراء لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لإنشاء مركز القلب الجديد بمدينة 6 أكتوبر.- يجب أن تبقى المسافة واضحة بين التجمهر المصحوب بتخريب والتظاهر السلمي، وحق التظاهر السلمي من الحقوق المعترف بها في الدستور المصرى.-على الوزراء عدم التوقيع على أي طلب للأعضاء خلال الجلسة.. وعلى النواب عدم الحصول على توقيعات الوزراء على الطلبات المتعلقة بدوائرهم خلال الجلسات العامة.-الفترة القادمة ستشهد مناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة التي ستستغرق مناقشات مكثفة.-وعلى الأعضاء الالتزام بموضوعات المناقشة، لأن قاعة الجلسة العامة مخصصة لإقرار مشروعات القوانين بينما المناقشات التفصيلية ومكانها الأفضل اجتماعات اللجان.-الضرائب والرسوم الجمركية جزء مهم من موارد الخزانة العامة، وهناك مسئولية وطنية بعدم التفريط في مستحقات الدولة.-على الحكومة إصدار المخطط الاستراتيجى للدولة وحل مشكلة الأحوزة العمرانية، وقيود الارتفاع لتسهيل استصدار تراخيص البناء، ووقف البناء على الأراضى الزراعية.- تعديل قانون البناء الموحد يستهدف مواجهة الفساد في المحليات.