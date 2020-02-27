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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«تشمل مجدي يعقوب».. 9 رسائل لعبدالعال خلال جلسات الأسبوع

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:21 م
عبد العال
عبد العال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عددًا من الرسائل الهامة خلال جلسات الأسبوع أبرزها:

- الفن الهابط يطرده الفن الجيد، والدستور ينص على حرية الإبداع طالما أنها في إطار كل الثوابت الدستورية والأخلاقية.

- الدكتور مجدى يعقوب قامة مصرية رفيعة ويحظى باحترام وتقدير العالم.. وسأتواصل مع رئيس الوزراء لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لإنشاء مركز القلب الجديد بمدينة 6 أكتوبر.

- يجب أن تبقى المسافة واضحة بين التجمهر المصحوب بتخريب والتظاهر السلمي، وحق التظاهر السلمي من الحقوق المعترف بها في الدستور المصرى.

-على الوزراء عدم التوقيع على أي طلب للأعضاء خلال الجلسة.. وعلى النواب عدم الحصول على توقيعات الوزراء على الطلبات المتعلقة بدوائرهم خلال الجلسات العامة.

-الفترة القادمة ستشهد مناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة التي ستستغرق مناقشات مكثفة.

-وعلى الأعضاء الالتزام بموضوعات المناقشة، لأن قاعة الجلسة العامة مخصصة لإقرار مشروعات القوانين بينما المناقشات التفصيلية ومكانها الأفضل اجتماعات اللجان.

-الضرائب والرسوم الجمركية جزء مهم من موارد الخزانة العامة، وهناك مسئولية وطنية بعدم التفريط في مستحقات الدولة.

-على الحكومة إصدار المخطط الاستراتيجى للدولة وحل مشكلة الأحوزة العمرانية، وقيود الارتفاع لتسهيل استصدار تراخيص البناء، ووقف البناء على الأراضى الزراعية.

- تعديل قانون البناء الموحد يستهدف مواجهة الفساد في المحليات.
عبد العال
عبد العال

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