«مش عاوزة حد ينام جنبى».. مواصفات الزوج المثالى لشيرين رضا

كشفت الفنانة شيرين رضا، عن سر عزوفها عن الزواج بعد انفصالها عن الفنان عمرو دياب، وإنجابها منه ابنتها الوحيدة، خلال استضافتها عبر برنامج "Be my guest"، والذى يقدمه الإعلامى بلال العربي على قناتي "LBC" و"روتانا موسيقى" وتحدثت عن الكثير من الأمور وكشفت، لأول مرة، سر عدم زواجها مرة أخرى.وتستعرض "الدستور" أبرز مواصفات رجل شيرين رضا من خلال تصريحاتها لوسائل الإعلام.- الزوج براد بيت.- أن يكون الزواج أولا صداقة بين اثنين، الصداقة هي التي تجعل أي علاقة بين اثنين تستمر.- أن تكون غير مضطرة لعمل أشياء يجبرها زوجها عليها، بينما هي أمضت سنوات طويلة بلا اضطرار، تستيقظ متى شاءت، تعمل أو لا تعمل، تسافر أو لا تسافر.- يتحمل المسئولية.- النضوج.- مش عايزة حد ينام جنبى وخلاص الزواج مسئولية كبيرة.- الإخلاص.- الشخصية المرحة.- كريم.- الحكمة في التعامل مع المشاكل.- احترام المعتقدات والقيم.- التفاهم.