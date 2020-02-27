آية عبدالله ترثي روح الرئيس الراحل حسني مبارك بـ «قلبي حزين»

انتهت المطربة الشابة آية عبدالله من أغنية "قلبى حزين" والتى أهدتها إلى روح الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك الذى وافته المنية صباح يوم الثلاثاء الماضى الموافق ٢٥ فبراير.بدأت آية عبدالله فى التحضير للأغنية مساء يوم الثلاثاء وانتهت من تسجيلها وتصويرها على طريقة الفيديو كليب فجر أمس الأربعاء.أغنية قلبى حزين كلمات إسلام سعد.. الحان كريم فتحي.. توزيع اسلام الحسن.. إخراج عادل الخيال.ومن جانبها أعربت آية عبدالله عن حزنها الشديد لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وقالت: هذه الأغنية لروحه الطاهرة ورثاء مني لروحه ربنا يرحمه بعيدا عن أي خطأ ولكنه الآن بين يدي ربنا هو الحكم العادل وواجب علينا الرحمة ولا شماته في الموت.